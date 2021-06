Nessuno dei pianeti che conosciamo è capace di sostenere la vita: ecco perché

Conosciamo l'esistenza di più di 4.000 esopianeti (confermati!) che si trovano tutti nella nostra galassia e altrettanti corpi celesti in attesa di essere confermati ufficialmente. Tuttavia, secondo un nuovo studio pubblicato su Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, nessuno di questi ha le condizioni giuste per sostenere la vita.

In particolare nel documento sono state analizzate le condizioni di base per la fotosintesi, basate sull'ossigeno di dieci esopianeti simili alla Terra, e con masse note che orbitano nelle cosiddette zone abitabili intorno alle loro stelle (la zona abitabile è una regione intorno a una stella con la temperatura giusta per la presenza di acqua liquida).

Il team di astronomi dell'Università di Napoli, tuttavia, ha scoperto che essere nella zona abitabile di per sé non è sufficiente. La fotosintesi, infatti, richiede la giusta quantità di luce solare e non tutte le stelle possono fornirlo. É stato esaminato un valore chiamato radiazione fotosinteticamente attiva (PAR), una misura dell'energia della radiazione solare intercettata dalla clorofilla a e b nelle piante.

Nel complesso, è stato scoperto che i pianeti orbitano frequentemente attorno a stelle troppo fredde per fornire abbastanza radiazione fotosinteticamente attiva. Ad esempio, una stella di circa la metà della temperatura del Sole fornirebbe abbastanza PAR per alimentare la fotosintesi, ma non abbastanza per creare una biosfera ricca come quella del nostro pianeta (cosa succederebbe se gli umani avessero la pelle fotosintetica?).

Solamente uno dei corpi celesti, Kepler-442b, una super Terra in orbita attorno a una stella a 1.200 anni luce di distanza nella costellazione della Lira, si è avvicinato ad avere abbastanza PAR per sostenere una grande biosfera. "Dal momento che le nane rosse sono di gran lunga il tipo di stella più comune nella nostra galassia, questo risultato indica che le condizioni simili alla Terra su altri pianeti potrebbero essere molto meno comuni di quanto potremmo sperare", ha affermato il professor Giovanni Covone, autore principale dello studio.