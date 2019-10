Oltre i pianeti: quali galassie sono più adatte per l'evoluzione della vita?

Gli scienziati cercano la vita sui pianeti, scrutando quei corpi celesti che potrebbero offrire le condizioni adatte per ospitare l'esistenza di esseri viventi. Da questo punto di vista, una nuova ricerca allarga gli orizzonti - da tutti i punti di vista - e si concentra sulle galassie in grado di ospitare la vita.

Non tutte le galassie sono le stesse. La maggior parte dei ricercatori ritiene che le grandi galassie a spirale, come la nostra Via Lattea, siano buoni candidati per contenere al loro interno dei pianeti con la vita.

Un recente articolo però, propone una nuova opzione: le galassie nane. C'è da premettere che gli studi sull'abitabilità delle galassie sono ancora all'inizio della loro esistenza, così ​​come hanno scritto gli autori dello studio nel loro articolo. "È quasi [un] campo completamente nuovo, una terra sconosciuta, per così dire", dichiara l'autore dello studio Milan Ćirković dell'Osservatorio Astronomico di Belgrado.

Le grandi galassie a spirale potrebbero essere capaci di supportare la vita, grazie a quantità relativamente elevate di elementi pesanti necessari per formare pianeti rocciosi a loro interno. Tuttavia, possono avere i loro lati negativi. Ad esempio la loro formazione stellare è elevata. Questo comporta la creazione di eventi cosmici pericolosi (come le supernove). Catastrofi del genere potrebbero eliminare qualsiasi traccia di vita nello spazio vicino.

In conclusione, forse le galassie con una formazione stellare meno attiva e un minor numero di catastrofi cosmiche potrebbero essere luoghi più calmi e più sicuri per consentire ai pianeti più tempo per sviluppare la vita. Kirković e il suo team hanno testato questa idea studiando più di 100.000 galassie create nelle simulazioni.

Galassie, o galassie nane, con quantità relativamente elevate di elementi pesanti potrebbero essere candidati promettenti per l'abitabilità. Un esempio vicino a noi è la Grande Nube di Magellano. Queste galassie hanno molti elementi pesanti per creare pianeti rocciosi e tendono ad essere ambienti più tranquilli. Un luogo teoricamente ideale per la formazione della vita.