I pianeti a 'guscio d'uovo' potrebbero realmente esistere: ecco le loro caratteristiche

Sono tanti i pianeti che possiamo trovare all'interno dell'Universo, ma attualmente non abbiamo un'idea precisa della "varietà planetaria" esistente. Questo perché le nostre tecnologie sono limitate e non sono abbastanza sofisticate per osservare gli esopianeti. Un nuovo studio, però, ha descritto un nuovo tipo di corpo celeste, a "guscio d'uovo".

Questi pianeti, secondo quanto presentato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Planets, avrebbero una litosfera - lo strato planetario più esterno - che racchiude l'interno del corpo celeste. Questi mondi a guscio d'uovo non avrebbero una tettonica a placche e, a loro volta, potrebbe limitare la loro abitabilità (a proposito, qual è il massimo numero di mondi abitabili intorno a una stella?).

"La tettonica delle placche potrebbe essere necessaria affinché un grande pianeta roccioso sia abitabile", afferma il geologo planetario Paul Byrne della Washington University di St Louis. Gli scienziati hanno fatto delle simulazioni dettagliate delle caratteristiche che giocano un ruolo nella formazione degli esopianeti come dimensioni, età, composizione, temperatura e molto altro.

Modellando questi aspetti, gli addetti ai lavori possono esaminare una gamma differente di corpi celesti. Durante i lavori di modellazione, gli esperti si sono imbattuti in un "esopianeta a guscio d'uovo". I pianeti più piccoli e più vecchi hanno generalmente litosfere fragili e spesse, simili a quelle di Mercurio e Marte, mentre i pianeti più grandi e più giovani hanno litosfere fragili più sottili che possono essere paragonabili alle pianure di Venere.

I pianeti a guscio d'uovo sono un mix e hanno strati fragili ed estremamente sottili: potrebbero essere super-Terre molto giovani, hanno elementi radiogeni che riscaldano l'esopianeta dall'interno, sono vicini alle loro stelle o come Venere hanno un effetto serra incontrollato che li rende infernali. Insomma, un'intuizione del genere potrebbe aiutare gli astronomi in futuro ad identificare ancora meglio i corpi celesti del nostro Universo.