Uno dei pianeti più neri mai scoperti 'morirà' presto schiantandosi sulla sua stella

Uno dei pianeti più famosi dell'Universo - a parte ovviamente la nostra bella Terra - è senza dubbio WASP-12b, un gioviano caldo che orbita così vicino alla sua stella che la sua atmosfera è estremamente calda, così calda che gli astronomi non hanno ancora idea di come possa essersi formata. Insomma, una rockstar per gli astronomi.

Tuttavia, il corpo celeste sembra essere destinato a una brutta fine: una nuova ricerca pubblicata su The Astronomical Journal mostra che WASP-12b si schianterà presto contro la sua stella in pochi milioni di anni. Questo pianeta ha anche una peculiarità che non è certo passata inosservata tra gli addetti ai lavori, poiché assorbe il 94% della luce che lo tocca, caratteristica che lo rende nero come il carbone (ma non è il pianeta più scuro mai trovato).

Grazie alla sua vicinanza all'astro, però, il corpo celeste assorbe molta luce e ciò lo rende un candidato perfetto per lo studio agli infrarossi. Poiché WASP-12b completa un giro attorno alla sua stella in poco meno di un giorno terrestre, offre agli scienziati ampie opportunità di studiare l'orbita mentre cambia nel tempo.

Secondo le ultime scoperte, quest'ultima sembra essere cambiata un po': gli scienziati della Cornell University hanno utilizzato i dati dell'osservatorio TESS della NASA e hanno scoperto che WASP-12b si sta gradualmente avvicinando alla sua stella e morirà tra circa 2,9 milioni di anni, 350.000 anni prima di quanto previsto dagli esperti.

Una fine spettacolare per un pianeta davvero incredibile. Volete conoscere altri pianeti strani? Potrete leggere il nostro speciale sui pianti più strani dell'Universo.