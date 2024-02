I pianeti posti al confine del sistema solare potrebbero avere questa particolarità

Gli scienziati ci hanno abituato a credere che i pianeti nani oltre l'orbite di Nettuno sono del tutto ghiacciati, vista l'elevata distanza dal Sole e dalla fascia abitabile del sistema solare: quella della Terra.

Due nuove ricerche pubblicate sulla rivista Icarus raccontano tuttavia una storia molto diversa. Anche grazie alla missione New Horizon, che ha permesso agli astronomi di conoscere meglio la superficie di Plutone, oggi sappiamo che c'è molto di più di quanto pensavamo, vicino alla cintura di Kuiper, il luogo in cui le comete partono in direzione del Sole.

Questa fascia di comete, detriti, pianeti nani ed asteroidi è stata poco studiata dall'astronomia, poiché è molto difficile osservare i suoi oggetti che sono molto piccoli e mediamente distanti, oltre ad avere delle orbite lunghissime e molto complicate.

Le uniche sonde che li hanno raggiunte sono le due sonde Voyajer, che come è noto cominciano ad avere dei problemi, e la stessa New Horizon, che è arrivata da poco ai confini del Sistema solare.

Tutto quello che sapevamo finora è che in questa fascia si nascondevano dei pianeti nani come Eris e Makemake, più piccoli e distanti dello stesso Plutone, e che alcuni di essi contenevano del metano, una molecola organica molto importante sulla Terra.

Proprio partendo da questo e dalle informazioni ottenute sorvolando Plutone, gli astronomi del Southwest Research Institute in Texas hanno prodotto dei modelli statistici, che hanno confermato come esista una grossa probabilità che sotto le loro lastre ghiacciate di questi pianeti ci siano degli oceani, in grado di interagire direttamente con i movimenti della superficie ed alimentati dal nucleo rovente.

La prova di questa affermazione si nasconderebbe nel metano congelato sulla superficie di questi pianeti, che è stato individuato tramite la spettroscopia realizzata dal James Webb Space Telescope.

I rapporti isotopici del metano osservato in questi corpi celesti è infatti coerente con la teoria che vede la presenza di alcuni oceani liquidi sotto la superficie. Una grandiosa scoperta, che permette agli scienziati di immaginare la vita all'interno del sistema solare, anche in luoghi che finora non avevamo mai immaginato.

"Sono entrato in questo progetto pensando che i grandi oggetti della Cintura di Kuiper dovessero avere superfici antiche, ricoperte da materiali ereditati dalla nebulosa primordiale da cui scaturì il nostro Sole" ha dichiarato uno degli autori della scoperta, il geochimico planetario Christopher Glein. "Invece, il James Webb Space Telescope (JWST) ci ha fornito una gradita sorpresa! Abbiamo trovato prove che supportano l'esistenza di oceani all'interno di Eris e Makemake, grazie all'attività criovulvaniche".