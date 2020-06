Quanti pianeti simili alla Terra ci sono nella nostra galassia? Circa 6 miliardi

Ci sono tantissimi pianeti nella nostra galassia e altrettanto nell'Universo.. tant'è che si stima che ci siano circa 2 trilioni di galassie all'interno della parte osservabile del cosmo. Invece, quanti pianeti come la Terra ci sono nella Via Lattea? Prima definiamo cosa si intende per "pianeta simile alla Terra".

Si parla "semplicemente" di un mondo roccioso, all'incirca delle stesse dimensioni del nostro pianeta e in orbita attorno a una stella di tipo G simile al nostro Sole. Ovviamente deve orbitare nella zona abitabile del suo astro, la distanze perfetta in cui un pianeta è capace di ospitare acqua liquida, e potenzialmente vita, sulla sua superficie.

Possiamo dunque rispondere alla domanda posta prima: "La nostra Via Lattea ha ben 400 miliardi di stelle, di cui il sette percento è di tipo G. Ciò significa che meno di sei miliardi di stelle hanno un pianeta come la Terra che gli orbita intorno", secondo l'astronomo dell'UBC Jaymie Matthews, che ha pubblicato questo nuovo studio sulla rivista The Astronomical Journal. In genere, i pianeti come la Terra hanno più probabilità di non essere visti durante una ricerca planetaria, poiché sono piccoli e orbitano molto lontano dalle loro stelle.

Stimare come i diversi tipi di pianeti si possano trovare attorno a stelle diverse può fornire importanti vincoli alla formazione dei pianeti e alle teorie sull'evoluzione di questi corpi celesti, aiutando gli esperti a ottimizzare le missioni future dedicate alla ricerca degli esopianeti.