In che modo i pianeti del sistema TRAPPIST-1 hanno ottenuto la loro acqua?

Il sistema TRAPPIST-1 (che si trova a circa 40 anni luce dalla Terra) contiene - almeno - sette pianeti rocciosi. Tre di questi pianeti sono stati trovati nella zona abitabile della stella (una nana rossa); il sistema stesso, inoltre, ha avuto 8 miliardi di anni per sviluppare la chimica per la vita. Questi pianeti potrebbero ospitarla?

Secondo nuove ricerche condotte da un team internazionale di astronomi, tutto si riduce alla composizione del disco di detriti da cui si sono formati i pianeti e alla presenza o meno di comete per distribuire successivamente l'acqua.

Piccolo excursus: secondo diversi modelli, l'acqua del nostro Sistema Solare potrebbe provenire da un regione esterna, la fascia di Kuiper; l'acqua fu distribuita in tutto il sistema (Terra compresa) da innumerevoli comete e oggetti ghiacciati che arrivarono da questa cintura e si scagliarono verso l'interno.

Se il sistema TRAPPIST-1 dovesse avere una fascia di Kuiper propria, allora è logico pensare che sia stato coinvolto un processo simile. Combinati con le giuste condizioni atmosferiche, i tre pianeti nella zona abitabile della stella avrebbero potuto avere sufficienti quantità di acqua sulla loro superficie. Ovviamente, l'assenza di una tale cintura attorno alle stelle non è la prova che un sistema non avrebbe una fornitura adeguata di acqua per sostenere la vita.

Per cercare un segno di una fascia Kuiper attorno al sistema TRAPPIST-1, il team si è basato sui dati raccolti dall'Atacama Large Millimeter/submillimeter (ALMA); uno strumento noto per la sua capacità di rilevare oggetti che emettono radiazioni elettromagnetiche tra le lunghezze d'onda dell'infrarosso e radio con un alto grado di sensibilità. Nonostante la sensibilità di ALMA, il team non ha trovato prove dell'esistenza di questa regione attorno a TRAPPIST-1.

"Sfortunatamente, non abbiamo rilevato nulla attorno a TRAPPIST-1, ma i nostri limiti superiori ci hanno permesso di escludere che il sistema inizialmente avesse una vasta fascia di comete di grandi dimensioni a una distanza simile alla Cintura di Kuiper", afferma il Dott. Sebastian Marino del Max Planck Institute for Astronomy. "È possibile però che il sistema si sia effettivamente formato con una tale cintura, ma è stato completamente interrotto da un'instabilità dinamica."

Gli esperti teorizzano che la maggior parte dei granelli di polvere nel disco sarebbero potuti essere trasportati verso l'interno e utilizzati per formare i sette pianeti che compongono il sistema planetario. "Alcuni telescopi di prossima generazione dovrebbero essere più sensibili e quindi rilevare queste cinture se sono effettivamente lì, ma non abbastanza luminose da rilevarle con gli attuali telescopi", afferma infine il dott. Marino.