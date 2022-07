Piangere già nel grembo materno? Ecco la sensazionale scoperta

Una ricerca pubblicata su eLife, sembrerebbe portare dei risultati sconvolgenti. Com'è possibile che si inizi a "parlare" o "piangere" già nell'utero materno?

L'Uistitì è una piccola e particolare scimmia, dotata a quanto pare di una caratteristica decisamente interessante. Lo studio condotto dalla dott.ssa Darshana Narayanan presso il Princeton Neuroscience Institute della Princeton University in America, ha evidenziato già nei feti di questi animali delle forti correlazioni con l'essere umano.

Sono state condotte delle ecografie due o tre volte a settimana, su quattro uistitì gravide per un totale di 14-17 sessioni di ecografia per ogni individuo. Naturalmente tali studi sono iniziati quando il viso è diventato visibile per la prima volta agli ultrasuoni (ecco inoltre come proprio gli ultrasuoni riattivano il cervello di pazienti in coma), terminando il giorno prima della nascita.

Utilizzando delle scansioni ad ultrasuoni per tracciare longitudinalmente i movimenti della testa, del viso e della bocca degli uistitì in via di sviluppo, i risultati sono poi stati confrontati con i movimenti dei piccoli appena nati quando hanno iniziato ad emettere i primi versi.

I risultati appaiono chiarissimi. Dal confronto emerge infatti che i movimenti della bocca pre-nascita, risultano essere letteralmente identici a quelli compiuti post-parto. Ciò sta ad indicare che già nel grembo materno, i cuccioli iniziano ad emettere (almeno dal punto di vista muscolare) le prime vocalizzazioni.

"I nostri esperimenti mostrano che gli uistitì iniziano a praticare i movimenti necessari per importanti chiamate sociali ancor prima di poter generare un suono" afferma Narayanan.

I possibili sviluppi di tale scoperta? Anche nell'essere umano si è osservato dalle ecografie, il medesimo comportamento, ragion per cui c'è bisogno di ulteriori studi per meglio comprendere le motivazioni che vi sono alle spalle.

