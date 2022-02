Ecco i piani per il futuro degli smartphone Samsung: è il capolinea per Galaxy Note

Dopo il lancio dei Samsung Galaxy S22, molti potrebbero chiedersi quali siano i piani di Samsung per il resto del 2022 e per gli anni a venire. Fortunatamente, a rispondere a questi interrogativi è una dichiarazione rilasciata da TM Roh, direttore di Samsung Mobile, e riportata da Bloomberg.

Bloomberg, infatti, ha spiegato che Samsung ha concluso definitivamente l'esperienza dei Galaxy Note, le cui feature sono state in larga parte integrate nel Galaxy S22 Ultra, annunciato a sua volta lo scorso 9 marzo, e che non ci sarà nessun revival della linea di phablet nel prossimo futuro, ovvero almeno per i prossimi tre anni.

In particolare, Roh ha spiegato al giornale americano che "nel prossimo futuro, le nostre operazioni si focalizzeranno su una strategia a due binari: gli smartphone flagship della serie S, che arriveranno sempre nella prima metà dell'anno, e la nostra lineup di foldable innovativi, che arriveranno invece nella seconda metà dell'anno".

Insomma, Galaxy Note addio una volta per tutte: a quanto pare, il colosso coreano si dedicherà solo alle serie S e Z, ovviamente accanto ai dispositivi entry-level della linea A, le cui vendite continuano a essere impressionanti, almeno nei mercati emergenti. La notizia non sorprende: i dati di vendita del Galaxy Z Flip 3 sono stati incredibili per tutto il 2021, tanto che ormai Samsung domina incontrastata nel mercato foldable.

Al contempo, la linea S sembra attirare l'attenzione del pubblico "tradizionalista", mentre l'integrazione su Galaxy S22 Ultra delle feature dei Galaxy Note è stata una mossa incredibilmente riuscita, che ha attirato moltissimi fan verso il top di gamma della linea S22 del produttore coreano.

Inoltre, Roh ha anche chiarito che nella seconda metà del 2022 arriverà il refresh della serie Z, di cui per il momento non sappiamo ancora nulla, e che dal 2023 in poi l'alternanza stabilita nel 2021 tra dispositivi pieghevoli e non-pieghevoli contiuerà su questo stesso binario e secondo le medesime finestre di lancio.

Questa alternanza si fermerà solo quando Samsung inventerà qualcosa di totalmente nuovo nel mercato smartphone, tale da modificare l'intera strategia dell'azienda: in particolare, Roh ha spiegato che "continueremo con questa strategia finché non ci sarà un altro nuovo cambiamento degno di nota, sul quale Samsung sta lavorando duramente già da ora".