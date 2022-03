Quali sono i piani mobili Kena proposti a marzo 2022? La lista parte da 7,99 Euro al mese

In seguito all’arrivo nei negozi Kena dell’offerta da 7,99 Euro al mese, pensata per tutti coloro che vogliono effettuare la portabilità all’operatore virtuale basato su rete TIM, vediamo insieme le offerte mobili Kena disponibili a marzo 2022. I prezzi, anche questo mese, partono da 7,99 Euro al mese.

Vera protagonista sul sito ufficiale Kena è l’offerta da 7,99 Euro al mese con 130 Giga e minuti e SMS illimitati, riservata a clienti di operatori come Iliad, ho., PosteMobile, Lycamobile, Fastweb e di altri MVNO. Alla detta quantità di traffico Internet a disposizione, però, si aggiungono gratuitamente 100 Giga per 30 giorni, rendendo così la prima mensilità ancora più ricca.

In alternativa, se volete diventare clienti Kena con un nuovo numero potrete accedere al piano con chiamate/SMS senza limiti e 50 Giga a 7,99 Euro al mese per sempre, con attivazione a 4,99 Euro, SIM gratuita e consegna a costo zero. Anche in questo caso, valgono i 100 Giga aggiuntivi per 30 giorni. Al contempo è disponibile il piano da 100 Giga (sempre con altri 100 GB aggiuntivi) a 9,99 Euro al mese sia per portabilità, sia per nuovi numeri, con attivazione gratuita e navigazione mobile su rete 4G fino a 60 Mbps anziché 30 Mbps.

Infine, il piano più costoso accessibile a chi è interessato alla portabilità da operatori principali come TIM, WindTre e Vodafone include chiamate illimitate verso tutti, SMS senza limiti e 70 Giga al mese (più 100 Giga per i primi 30 giorni) a 12,99 Euro al mese, anche qui con attivazione e consegna gratis.

Se invece preferite passare all’operatore principale, eccovi le offerte TIM disponibili a marzo per la portabilità.