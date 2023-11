Quali sono i piani di Spotify? Potreste non conoscere tutte le opzioni di risparmio

Dopo avervi ricordato la possibilità di guardare podcast video su Spotify, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare piattaforma di streaming musicale. Infatti, non esattamente tutti sembrano essere a conoscenza del fatto che esistono ben quattro diversi piani in abbonamento di Spotify.

Ebbene, andando oltre alla possibilità di creare un account Spotify gratuito, il ben noto servizio di streaming legato alla musica consente di sottoscrivere il piano Premium Individual a un prezzo di 10,99 euro al mese. Questo consente di accedere al catalogo senza pubblicità, di utilizzare un numero illimitato di skip e di effettuare il download dei brani per l'ascolto offline.

Quello indicato è il "piano classico", ma una prima opzione di risparmio che potreste non conoscere è rappresentata dalla sottoscrizione Premium Student, proposta ad appena 5,99 euro al mese. In parole povere, si tratta di un'offerta pensata per gli studenti iscritti presso istituti di studi superiori accreditati. I benefici sono essenzialmente quelli del piano Premium Individual.

Esiste poi l'abbonamento Premium Duo, che a fronte di un costo di 14,99 euro al mese permette di avere a disposizione due account Premium di Spotify. Potrebbe tornare utile per le coppie. Infine, non manca il piano Premium Family, che come si evince dal nome strizza l'occhio alle famiglie (fino a 6 account Premium e funzione per bloccare brani espliciti integrata) e viene proposto a un prezzo pari a 17,99 euro al mese.

Insomma, ci sono varie opzioni per risparmiare, ma per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Spotify (in cui viene ricordata la presenza di un mese di prova gratuita per i nuovi clienti).