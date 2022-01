Si sta pianificando una missione per raggiungere la 'sonda aliena' 'Oumuamua

Gli oggetti interstellari "ufficiali" sono sicuramente rari all'interno del nostro Sistema Solare e, ad oggi, ne conosciamo soltanto due: 'Oumuamua e la cometa C/2019 Q4 (Borisov). Ad aver affascinato gli astronomi, però, è stato senza alcun dubbio 'Oumuamua e adesso si vuole dare un'occhiata... quattro anni dopo.

Un team di ricercatori, parte di Interstellar Studies (iniziativa per gli studi interstellari senza scopo di lucro con sede nel Regno Unito), ha recentemente proposto il Progetto Lyra, con l'obiettivo di avvicinarsi - mediante l'utilizzo di un veicolo spaziale - e raggiungere l'insolita roccia. Il lancio verrebbe effettuato nel 2028, con l'obiettivo di incontrarsi con 'Oumuamua circa 26 anni dopo nello spazio interstellare.

Certo, sicuramente una missione ambiziosa, ma che ci potrà dire molte cose sull'oggetto. "Le teorie per spiegare la natura di 1I/'Oumuamua sono tante e alcune dicevano che fosse un aggregato di polvere frattale, un iceberg di idrogeno, un iceberg di azoto, una vela solare aliena, frammenti di un pianeta e così via", scrive il team di Interstellar Studies in un recente preprint sulla loro proposta e individuato da Forbes.

"Sappiamo che una tale missione, almeno in linea di principio, è realizzabile", secondo quanto affermato dal coautore Adam Hibberd, che ha sviluppato il software per il progetto. "Il possibile ritorno scientifico sarebbe enorme e potrebbe alterare radicalmente la nostra comprensione del nostro posto nell'Universo".

Sicuramente una missione che potrà darci molte risposte, soprattutto visto che l'origine di 'Oumuamua è sempre messa in dubbio.