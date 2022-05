Piano 5G: a vuoto la gara per la copertura delle aree bianche

Va a vuoto una delle due gare indette dal Governo per la copertura delle aree bianche con il 5G. L’annuncio è arrivato da parte del Ministro della Transizione Digitale, Vittorio Colao.

“Nonostante il Governo abbia fatto il massimo sforzo possibile per coprire il digital divide nelle aree più remote, non hanno invece ricevuto offerte i 6 lotti relativi alla densificazione delle aree 5G a fallimento di mercato per le quali erano previsti finanziamenti pubblici pari al 90% dell’investimento, autorizzati con la più alta percentuale di sussidio pubblico mai concesso dalla Commissione Europea per il settore delle reti mobili” ha spiegato l’ex amministratore delegato di Vodafone.

Come spiegato dai colleghi di Corriere Comunicazione, il Governo aveva garantito una proroga di oltre 10 giorni (dal 27 Aprile al 9 Maggio) per i due bandi, ma quello con valore di oltre 974 milioni dedicato alle aree a fallimento di mercato (più di 2000) non ha ricevuto alcuna risposta. Le ragioni, secondo la testata, sono da ricercare nel fatto che il 10% dei costi sono a carico degli operatori, che si aggiungono ai tempi stretti legati al PNRR. L’UE ha stanziato 2 miliardi di Euro per estendere la copertura del 5G nel nostro paese, nell'ambito del Recovery Fund.

Nello specifico, Colao ha affermato che per l’ammontare relativo a questa componente di gara, “nelle prossime settimane si valuteranno diverse possibilità di impiego e i relativi tempi”.