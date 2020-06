Piano Banda Ultra Larga: attivo il sito che permette di seguire lo stato dei lavori

Proprio mentre dagli Stati Generali arriva la spinta sulla banda ultralarga, arriva la notizia che da oggi è attivo un nuovo potente strumento che consente di seguire lo stato dei lavori in diretta. L'amministratore delegato di Infratel infatti ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma.

Collegandosi a questo indirizzo e quindi cliccando sul tasto "cerca la copertura del tuo indirizzo", è possibile ottenere tutte le informazioni sull'avanzamento della copertura ed i piani futuri.

Scorrendo la pagina è presente anche la legenda che attraverso l'utilizzo di una serie di colori identifica lo stato dei lavori in "in programmazione", "in progettazione definitiva o esecutiva", "in esecuzione", "in collaudo" e "terminato". E' disponibile però anche un grafico che mostra lo stato attuale dei lavori nei comuni, con tanto di piani futuri.

Allo stato attuale, infatti, il 58% degli utenti è coperto dalla banda ultralarga ad almeno 30 Mbps, mentre solo il 12,1% può accedere alla connessione da almeno 100 Mbps, un dato che si riflette anche nei problemi di connettività che in molti hanno riscontrato durante il lockdown.

Infratel fa sapere che "accedendo alla nuova piattaforma si potrà avere contezza, nella misura più granulare possibile, del lavoro svolto dalla concessionaria, così come delle attività (dalla verifica della progettazione, al controllo cantieri fino ai collaudi) di Infratel Italia nella sua veste di concedente delle opere su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico".