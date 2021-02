Piano Banda Ultralarga, si accelera: lo stato dei cantieri, copertura e collaudi

Dopo l'estensione dell'FFTH ed FTTC di cui abbiamo parlato nel weekend, torniamo a fare il punto sullo stato d'avanzamento dei cantieri e sui collaudi in corso e completati. Si registra un'accelerata, sul territorio nazionale.

Nel comunicato diffuso da Infratel, infatti, si legge che ai dati aggiornati al 31 Gennaio risulta attiva la commercializzazione della banda ultralarga in 1774 comuni sul territorio nazionale, la cui lista completa può essere consultata a questo indirizzo. Si tratta di un numero esiguo rispetto all'obiettivo complessivo del piano BUL, che prevede di coprire con reti FTTH ed FWA oltre 7000 comuni delle aree bianche.

Interessanti anche i dati sui cantieri: dalle tabelle è emerso che a fronte di 3.879 comuni in cui sono iniziati i lavori per la posa delle infrastrutture, è stata registrato un completamento nel 41% dei casi, pari a 1240 comuni. Restano attivi ancora 2.807 cantieri, sparsi su tutto il territorio nazionale, in particolare in Piemonte, Lombardia, Campania e Lazio.

Per quanto riguarda i collaudi, continuano anche qui le operazioni: in questo frangente segnaliamo 711 cantieri con esito positivo e 990 impianti collaudabili. Complessivamente, da inizio Piano sono stati collaudati 874 comuni: ai 711 di cui sopra si aggiungono 139 con prescrizioni e 24 con esito negativo. L'elenco dei comuni collaudati da inizio piano può essere consultato a questo indirizzo.