Piano Banda Ultralarga, cresce la copertura della fibra FTTH ed FWA in Italia: i dati

Infratel, come di consueto ad inizio mese, ha diffuso i dati relativi allo stato di avanzamento del Piano BUL. A Settembre 2021 è stato registrato un altro incremento della copertura, oltre che del via libera a cantieri che hanno fatto crescere la copertura della fibra FTTH ed FWA.

Nella fattispecie, Infratel evidenzia che dall'avvio del Piano BUL sono 2.574 i comuni in commercializzazione, con un incremento di 843 rispetto a Dicembre 2020. Per quanto riguarda i collaudi, invece, i centri che hanno ricevuto il via libera sono 1467, in crescita di 838 rispetto a dicembre 2020.

I cantieri aperti, invece da dicembre 2020 ad oggi sono cresciuto di 1.175 unità e sono complessivamente 4.890.

In termini di fondi, Infratel evidenzia che "a settembre 2021 l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 1.589.729.500,02 di euro, di cui 34.416.090,45 impegnati nel mese di settembre".

Al 30 Settembre 2021 risultano collaudati positivamente 1.467 comuni in FTTH e 145 con prescrizioni. Per quanto riguarda l'FWA, invece, i collaudi hanno riguardato 424 siti, di cui 16 con prescrizioni.

Per tutti i dettagli su come verificare la copertura FTTH, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Mentre per verificare le aree in corso di copertura con la FTTH è disponibile un tool ad hoc.