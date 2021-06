Piano Banda Ultralarga: a Maggio crescono i comuni in FTTH ed FWA, sono più di 2mila

Come da protocollo ad inizio mese, Infratel ha diffuso attraverso il proprio sito web ufficiale la relazione mensile sullo stato d'avanzamento del Piano BUL e sui lavori completati nei trenta giorni precedenti. La situazione sembra essere in miglioramento un pò ovunque.

Complessivamente, dall'avvio del piano BUL sono 2.060 i comuni in commercializzazione, con un incremento di 329 unità rispetto a dicembre 2020. Sale a 1.086 il numero di comuni collaudati positivamente (+409 rispetto a dicembre 2020), mentre i cantieri aperti sono 4.494 (779 in più rispetto all'ultimo mese dello scorso anno).

A Maggio 2021 Infratel ha verificato 99 progetti, approvandone 79 e rifiutandone 20. Nel bollettino si legge che nello stesso mese "l’importo cumulato dei lavori ordinati al Concessionario da inizio Piano è pari a 1.492.637.691,80 di euro, di cui 20.072.628,54 impegnati nel mese di maggio".

Al 31 Maggio 2021, infine, risultano collaudati positivamente 1.086 comuni in FTTH e 106 con prescrizioni, mentre per quanto riguarda l'FWA, 213 comuni hanno ricevuto il via libera a 22 con le prescrizioni.

Si continua quindi con l'accelerata: lo scorso weekend abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa ai 100 nuovi comuni coperti in FTTH ed FWA. Ricordiamo che è disponibile il nostro approfondimento che vi spiega come verificare le aree in corso di copertura con l'FTTH.