Piano cashback, si parte da Dicembre: ecco come si parteciperà

E’ ormai tutto pronto per il via al piano cashback, che rientra nella serie di bonus messi in campo dal Governo. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, il rimborso per i pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat al POS sarà disponibile a partire da Dicembre.

Inizialmente si tratterà di una fase "sperimentale", che richiederà almeno dieci pagamenti tracciabili.

La scelta del mese di Dicembre non è casuale, in quanto proprio tra un paio di mesi partirà la stagione delle festività natalizie che dovrebbe coincidere con il massimo utilizzo dei pagamenti elettronici, ovviamente al netto dell’emergenza sanitaria in corso. Come abbiamo avuto modo di raccontare più volte su queste pagine, il piano cashback non sarà compatibile con le spese online, che resteranno fuori e non consentiranno di avere alcun tipo di rimborso.

Nel frattempo, il Garante per la Privacy ha dato il via libera alla proposta arrivata dal MEF. Nella delibera, l’Authority ha osservato che i dati trasmessi per il cashback non verranno utilizzati per finalità diverse dal rimborso: il Fisco, spiega il quotidiano di Confindustria, in questo non entrerà in possesso di alcun tipo di dato sensibile e non avrà modo di ottenere informazioni su tipologia e quantità di acquisti pagati senza contante.

Come avviene con i dati dell’app Immuni, inoltre, le informazioni saranno cancellate a seguito del rimborso.

Sono però emerse anche altre informazioni sulla partecipazione, che sarà volontaria ed avverrà attraverso l’app Io che è stata utilizzata anche per il bonus vacanze. Una volta effettuato il login con le proprie credenziali, gli utenti dovranno associare al codice fiscale una o più carte di credito o debito su cui si riceverà il cashback.

Interessante notare che tutte le carte concorreranno al raggiungimento della soglia minima delle 50 operazioni a semestre, per ottenere il rimborso del 10%. A cui si aggiungere il supercashback per 100mila cittadini.