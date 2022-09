Il piano Cingolani per il risparmio del gas tocca anche TV e decoder: le raccomandazioni

Il Ministero della Transizione Ecologica sta stilando il “piano Nazionale di Contenimento dei consumi di Gas Naturale”, per il periodo 2022/23 allo scopo di rispondere alle richieste europee e fare fronte alle difficoltà di approvvigionamento scaturite dalla guerra in Ucraina.

Il Governo ha intenzione di ridurre i consumi per 5,3 miliardi di metri cubi di gas e le misure che ha intenzione di mettere in campo toccano vari ambiti: si va dai riscaldamenti ridotti di un grado al rinvio all’accensione degli impianti e per un’ora in meno con un anticipo dello spegnimento.

Il MiTe però vuole anche avviare una campagna di sensibilizzazione tra i cittadini per promuovere dei comportamenti virtuosi. Si parla di una riduzione della temperatura e durata della doccia, ma anche l’utilizzo delle pompe di calore elettriche per il riscaldamento invernale, passando per l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo d’accensione di forno, lavastoviglie e lavatrice a pieno carico.

Tra i comportamenti virtuosi però figura anche lo spegnimento totale o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero in caso di vacanza ma anche l’arresto totale di TV, decoder e DVD, privilegiandolo alla modalità standby.

Proprio nella giornata di ieri la questione dei consumi è stata al centro di uno studio di The Verge che ha mostrato i benefici del risparmio energico di Xbox Series X e PS5.