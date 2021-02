Il piano Colao per la transizione digitale: fibra per tutti, 5G e stop al contante

Si è insediato nella giornata di ieri il nuovo Governo Draghi, che vede anche la presenza dell’ex CEO di Vodafone, Vittorio Colao, nei panni di Ministro all’Innovazione Tecnologica ed alla Transizione Digitale. L’odierna edizione di Repubblica ha svelato i piani del dirigente per rendere l’Italia più digitale.

Colao, infatti, avrebbe intenzione di frenare il più possibile l’utilizzo del denaro contante, a favore dei metodi di pagamento digitali che, come abbiamo avuto modo di raccontare più volte, rappresentano un metodo efficace per frenare l’evasione fiscale. A tal proposito, il quotidiano spiega che per aumentare la diffusione del denaro digitale sono diverse le misure da introdurre:

applicazione di una ritenuta del 5% a titolo di acconto per i preliavi all’ATM che superano un determinato limite;

ampliamento di deduzioni e detrazioni Irpef per i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante;

credito d’imposta per gli esercenti sull’uso dei pagamenti elettronici;

riduzione delle commissioni per gli esercenti sui pagamenti digitali attraverso un accordo da siglare con il comparto bancario e le società che si occupano di pagamenti elettronici:

obbligo di POS per tutti coloro che esercitino attività che prevedono pagamenti, con sanzioni per chi si rifiuta;

rimozione delle banconote da 500 e 200 Euro, tramite un accordo con Unione Europa e Banca Centrale Europea.

E’ innegabile però che parte del Recovery Found debba essere speso anche per il superamento del digital divide. A tal proposito, Colao intende stilare un piano per portare l’internet ultraveloce in tutta Italia ed attraverso qualsiasi mezzo, anche nelle zone grigie più isolate. In tali aree parte dei costi di copertura dovranno essere coperti direttamente dallo Stato Italiano. E’ previsto anche un accordo con AgCom affinché questa sorvegli sulle compagnie telefoniche che saranno obbligate a vendere abbonamenti in fibra a condizioni paritarie. Il ministro a quanto pare intende anche avvalersi dell’FWA e della rete 5G per coprire l’Italia con la rete veloce.

Sempre a proposito di 5G, Colao intenderebbe anche innalzare il tetto all’inquinamento elettromagnetico dell’Italia ai livello di Belgio, Grecia, Francia o Germania. Questa richiesta era stata avanzata anche da WindTre qualche mese fa.

Sulla scia di quanto fatto dal Governo Conte II, anche Colao intende proporre bonus per internet alle famiglie meno bisognose, per garantire pari accesso a tutti.

Infine, tra le altre proposte di Colao figurerebbe la creazione di un cloud pubblico e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione.