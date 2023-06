Un piano per la connettività mobile incluso in Prime? Amazon ci starebbe pensando

Mentre Amazon pensa di sfruttare l'IA per le consegne dei suoi pacchi, il colosso di Seattle starebbe anche rivedendo i "benefit" compresi negli abbonamenti ad Amazon Prime. Nello specifico, l'ecommerce di Jeff Bezos vorrebbe integrare un piano di connettività mobile per smartphone nell'enorme parco di servizi offerti con Prime.

Riporta infatti Bloomberg che Amazon avrebbe già discusso con i grandi provider americani di connettività mobile, chiamate e messaggi, quali AT&T, Verizon, T-Mobile e Dish, di una possibile collaborazione per le reti mobili. L'idea sarebbe quella di permettere agli utenti con un account Amazon Prime di utilizzare i network di una (o più) di queste compagnie per connettersi a internet in mobilità dallo smartphone.

Questo piano tariffario per smartphone di Amazon, che dovrebbe avvalersi delle reti di una delle major americane del settore, dovrebbe essere offerto in bundle con gli abbonamenti ad Amazon Prime o, in alcuni casi, in una versione standalone al costo di 10 Dollari al mese. Ovviamente, per il momento Amazon starebbe lavorando al servizio solo negli Stati Uniti, ma un suo arrivo anche in Europa non può considerarsi escluso.

In realtà, il portavoce di Amazon Bradley Mattinger ha rilasciato una dichiarazione negando che Amazon stia lavorando al progetto o che intenda aggiungere un piano per le connessioni mobili all'offerta di Prime. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi benefici da aggiungere all'offerta per i nostri membri Prime, ma per ora non abbiamo in programma di aggiungere un piano wireless per telefono", ha spiegato Mattinger.

La stessa Bloomberg ha fatto notare che il progetto di Amazon sarebbe ancora ad uno stadio embrionale e potrebbe richiedere diversi mesi prima di essere implementato, o addirittura potrebbe essere cancellato definitivamente, se i costi si rivelassero troppo elevati. Un altro problema che Amazon si troverebbe a dover gestire è quello dei prezzi: se davvero la sottoscrizione del piano tariffario dell'ecommerce avrà un costo così basso come quello previsto da Bloomberg, moltissimi utenti potrebbero disdire il proprio abbonamento tradizionale e rivolgersi a Prime, facendo di Amazon stessa una concorrente delle aziende che le forniscono in concessione le proprie reti mobili.