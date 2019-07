Google vuole investire un miliardo per creare un quartiere ultra-futuristico a Toronto

Google ha un piano per trasformare radicalmente un pezzo di Toronto. Il progetto della Alphabet prevede l'investimento di un miliardo di dollari per la realizzazione di un nuovo quartiere residenziale ultra-futuristico.

I quartieri interessati dalla proposta —che difficilmente si concretizzerà prima del 2021, a patto che riceva l'ok dalle autorità— sono quelli di Quayside e Villiers West, che nell'idea di Google dovranno diventare l'IDEA District. Oggi l'area non è interessata dal mercato residenziale, ed è occupata esclusivamente da immobili per uso industriale.

L'IDEA District, al contrario, sarebbe una zona residenziale con un massiccio cuore tecnologico. I sensori di Google monitorerebbero continuamente le strade, in modo da ottenere i dati per semplificare in tempo reale la vita dei cittadini. Ad esempio impostando i semafori in funzione di un traffico agile. Mentre la maggior parte delle strade, secondo un'ambizione green, saranno progettate soprattutto per ciclisti e pedoni.

Il Post parla addirittura di marciapiedi riscaldati, per sconfiggere il ghiaccio dei rigidi inverni di Toronto.

La cosa che entusiasma ancora di più è l'idea di costruire i nuovi edifici del quartiere (saranno una decina) utilizzando esclusivamente il legno dei boschi dell'Ontario — Google vuole che il quartiere emetta l'85% di gas serra in meno del centro della metropoli.

Una buona fetta delle abitazioni sarà destinate all'affitto, con un prezzo di locazione inferiore a quello di mercato.

Ovviamente, come è inevitabile quando un grande impero del tech mette il becco nella morfologia di una città (Amazon ne sa qualcosa), sono già nati diversi gruppi che si oppongono all'iniziativa. Tra questi anche il co-fondatore di Blackberry Jim Balsillie, che parla di un "attacco alla democrazia canadese". Del progetto fa paura soprattutto l'idea che Google monitori le abitudini dei residenti raccogliendo in questo modo dati preziosi.