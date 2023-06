'Il piano Netflix Basic è nascosto': Altroconsumo segnala Netflix all'Antitrust

Altroconsumo ed Euroconsumers hanno annunciato di aver segnalato Netflix all’Antitrust per poca trasparenza sull’offerta commerciale, ed in particolare sul piano Netflix Basic con pubblicità che ha un prezzo di 7,99 euro al mese.

Secondo quanto affermato da Altroconsumo, dietro la segnalazione all’Antitrust ci sarebbe il fatto che Netflix non starebbe proponendo alcuna pubblicità per l’abbonamento Basic. “Peccato però che, per come è impostata la pagina di sottoscrizione del sito dell’azienda, trovarlo non sia per niente facile. Anzi, il sito lascia intendere che l’utente che vuole evitare la presenza di contenuti pubblicitari debba spendere come minimo 12,99 euro al mese” si legge nel comunicato in cui viene annunciata la segnalazione della pratica commerciale chiedendo di verificare i “possibili profili di scorrettezza” osserva Altroconsumo.

Altroconsumo, nel denunciare quella che definisce una “omissione informativa”, osserva che “il Basic che non prevede pubblicità e che costa 7,99 euro al mese (cioè 5 euro in meno rispetto al pacchetto Standard). Inoltre, l’uso del plurale (“piani”) lascerebbe intendere la presenza di numerosi ulteriori piani di abbonamento che non risulterebbero mostrati subito esclusivamente per ragioni grafiche (ad es. per non rendere la pagina eccessivamente confusionaria) e, invece, cliccando sul bottone, il consumatore si trova davanti a una schermata che mostra un unico piano di abbonamento in più rispetto all’inizio”.

“Riteniamo che la piena trasparenza tariffaria sia un elemento fondamentale per evitare che il consumatore paghi di più per non essere stato messo nelle condizioni di conoscere subito tutti i differenti piani tariffari. La progettazione di un’interfaccia di un sito non deve essere idonea a falsare le decisioni di natura commerciale dei consumatori, attraverso l’utilizzo ad esempio di dark pattern vale a dire l'occultamento visivo di informazioni importanti o il loro ordinamento in modo da promuovere un'opzione specifica (per es. un pulsante molto visibile, un altro nascosto; un percorso molto lungo, un altro più breve)” continua la segnalazione, a cui non ha risposto - almeno nel momento in cui stiamo scrivendo - Netflix.