Il piano con pubblicità di Netflix potrebbe essere più vicino del previsto

Al netto degli sforzi di Netflix in ambito videogiochi, l'azienda si sta ovviamente concentrando particolarmente sul prossimo arrivo del piano con pubblicità. A tal proposito, quest'ultimo potrebbe arrivare a stretto giro.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac e Variety (la fonte originale è il The Wall Street Journal), si inizia a vociferare di novembre 2022 come mese prescelto, anche se non è chiaro se si faccia riferimento a una prima fase di test iniziale dedicata ad alcuni mercati specifici o a un lancio a livello Global. Alcune fonti ritengono però plausibile un lancio iniziale in mercati come Stati Uniti d'America, Canada, Francia, Regno Unito e Germania.

Il motivo dietro la "fretta" di Netflix sarebbe in ogni caso da ricercarsi nella volontà di anticipare il piano con pubblicità di Disney+, che ricordiamo è previsto per dicembre 2022. Insomma, Reed Hastings e soci non avrebbero intenzione di lasciare un potenziale vantaggio al competitor, anche se ribadiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni.

Le voci di corridoio lasciano infatti aperta l'ipotesi che il lancio possa anche avvenire poco dopo rispetto a Disney+, ovvero a inizio 2023. Tuttavia, la data precisa su cui attualmente si stanno concentrando maggiormente i rumor è quella del 1 novembre 2022. Le indiscrezioni si riveleranno veritiere? Staremo a vedere. Per il resto, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento su quanto potrebbe costare il piano con pubblicità di Netflix.