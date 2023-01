Questa pianta carnivora si è evoluta per essere una toilette per topi

Alcune piante sono davvero incredibili. Ci sono quelle che odorano di carne marcia e quelle che, come la Nepenthes rajah, si evolvono per essere una toilette per topi. La forma è anche univoca, e assomiglia proprio a un WC, ma il motivo di questa caratteristica è da ricercare proprio nel dualismo e nella convenienza tra i due.

Le piante carnivore crescono in terreni poveri di nutrienti, per questo molte di loro si nutrono di insetti. La nepenthes N. rajah - invece di uccidere delle creature a sangue freddo - ha elaborato un modo per ottenere nutrienti in un ambiente povero di questi elementi, avvantaggiando lei stessa e un'altra specie: topi e toporagni.

"Questo studio è il primo a dimostrare che esiste un mutualismo tra una specie di pianta carnivora e più membri di una piccola comunità di mammiferi", concludono gli autori di uno studio del 2011. "Il mutualismo recentemente scoperto rappresenta solo il secondo esempio in assoluto di un mutualismo multidirezionale basato sulle risorse tra un mammifero e una pianta carnivora."

La scoperta, fatta appunto nel 2011, è stata la prima per le piante carnivore. Cosa succede tra il vegetale e i piccoli mammiferi? Praticamente la pianta carnivora attira le creature con una linfa dolce e gustosa, adatta al loro palato, mentre i topi decidono di espletare i loro bisogni, fertilizzando la pianta in una relazione mutualistica che avvantaggia entrambe le parti.

A proposito, come e perché si sono evolute le piante carnivore?