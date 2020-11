Questa pianta si è evoluta per nascondersi dagli esseri umani: ecco perché

Le piante di Fritillaria, che si trovano in cime alle montagne dell'Himalaya e dell'Hengduan nel sud-ovest della Cina, vengono raccolte per il trattamento della tosse - nella medicina tradizionale cinese - da 2.000 anni. Ne servono circa 3.500 per produrre un solo chilogrammo di polvere (di 480 dollari).

Dovrebbero essere molto facili da trovare, grazie al loro aspetto brillante. Tuttavia, queste piante stanno diventando notevolmente difficili da trovare e alcune di queste si stanno mimetizzando perfettamente con lo sfondo grigio o marrone in cui si trovano. Il motivo? Sembra che si stiano nascondendo proprio da noi esseri umani.

La Fritillaria delavayi proveniente dalle regioni che subiscono una maggiore raccolta è più mimetizzata di quelle delle aree meno raccolte, affermano i ricercatori nella rivista Current Biology. Dopo ben cinque anni passati a studiare il vegetale, Yang Niu, botanico presso l'Istituto di botanica di Kunming in Cina, non ha trovato alcun "nemico naturale" della pianta: è sicuro, quindi, che si "nascondono" dai noi.

La scoperta è stata incredibile: più un sito vengono raccolte le piante, migliore è la mimetizzazione del vegetale con il suo sfondo (in calce alla notizia potrete osservare un esempio di quanto detto). Questa loro mimetizzazione potrebbe costargli caro: gli impollinatori potrebbero avere più difficoltà a trovarli e la colorazione grigia e marrone potrebbe compromettere la loro attività fotosintetica.

Un chiaro esempio della complessità delle piante.