Questa pianta è in grado di resistere a una gravità 20 volte quella della Terra

Scienziati e astronauti cercano soluzioni per garantire cibo e ossigeno durante le missioni spaziali di lunga durata, e una piccola pianta potrebbe rappresentare la risposta. Parliamo del Watermeal (o Wolffia), la più piccola pianta fiorita del nostro pianeta, che misura meno di 1 millimetro e galleggia sulle acque di molte regioni asiatiche.

Un team di ricerca dell'Università Mahidol sta studiando questa minuscola pianta per valutare la sua resistenza in condizioni estreme, in particolare in relazione alla gravità. La peculiarità del Watermeal è che, essendo privo di radici, steli o foglie, si presenta come una sfera galleggiante, permettendo ai ricercatori di concentrarsi esclusivamente sugli effetti che i cambiamenti di gravità potrebbero avere sulla sua crescita.

Ma perché questa pianta potrebbe essere così preziosa per le missioni spaziali? Oltre a produrre una notevole quantità di ossigeno attraverso la fotosintesi, la Wolffia ha un alto contenuto proteico e viene già consumato sulla Terra in zuppe e insalate. I primi esperimenti, condotti utilizzando clinostati per simulare la microgravità, hanno mostrato che la pianta cresce bene sia in assenza di gravità che in condizioni normali.

Il team ha voluto spingersi oltre, testando la resistenza del Watermeal in condizioni di ipergravità, utilizzando il Grande Centrifuga a Diametro Largo (LDC) dell'ESA nei Paesi Bassi. Sorprendentemente, la pianta ha dimostrato di poter crescere anche quando sottoposta a una forza di gravità 20 volte superiore a quella terrestre. Questi risultati rendono la pianta un candidato ideale per l'agricoltura spaziale. Come sottolinea il ricercatore Tatpong, consumando il Watermeal, si utilizza il 100% della pianta, rendendola una risorsa preziosa per gli astronauti del futuro.

