Questa disgustosa pianta è in grado di mangiare una pecora... e non solo!

Non molte persone hanno sentito parlare del Puya chilensis. Che tu ci creda o no, si tratta di una pianta in grado di "mangiare" delle pecore... e non solo!

Dopo aver identificato una forma di vita che non è né animale né pianta, questa volta ci troviamo nel Cile centrale. La pianta in questione, si trova tipicamente sulle aride colline delle Ande ad un'altitudine compresa tra 300 e 1.000 metri e fa parte della famiglia delle piante delle bromelie, il che significa che è un parente stretto del ben più celebre ananas.

Il P. chilensis "mangia pecore", può impiegare molto tempo per fiorire, ma quando lo fa offre uno spettacolo davvero splendido. Ci vogliono circa 15 anni per vederlo fiorire, dopodiché produce un grande fiore giallo alto fino a 2 metri. Tuttavia, non è questa la sua terribile (ed alquanto disgustosa) peculiarità.

Come potete osservare al seguente link, le foglie della pianta sono infatti dotate di spine acuminate che possono intrappolare pecore, uccelli e altri animali di passaggio. Alla fine, gli animali intrappolati muoiono di fame e si decompongono alla base della pianta, rilasciando sostanze nutritive che le radici assorbono immediatamente.

A dire il vero, non c’è molta letteratura scientifica sull’argomento. Esistono però dei resoconti molto simili su un altro membro dello stesso genere di piante che presenta anche foglie spinate: Puya raimondii, meglio conosciuta come la "Regina delle Ande".

Uno studio del 1980 ad esempio, spiega come spesso si trovano uccelli morti all'interno del fogliame spinoso di P. raimondii. In 17 piante incontrate, i ricercatori hanno trovato un totale di addirittura 44 uccelli morti che erano rimasti intrappolati.

"Praticamente tutti gli uccelli morti erano saldamente incastrati tra le numerose spine delle foglie strettamente raggruppate, o contro il tronco alla base delle foglie", scrivono gli autori dello studio.

Questa curiosa osservazione ha portato i ricercatori a suggerire che la pianta potrebbe ottenere nutrienti dagli uccelli in decomposizione, ipotizzando una nuova ed affascinante teoria.

Considerando che secondo alcuni ricercatori, almeno altre tre specie di bromelia potrebbero utilizzare questa "strategia unica di acquisizione di nutrienti", si potrebbe affermare che i membri della famiglia delle bromelie siano "protocarnivori", una caratteristica che potrebbe aver portato all’evoluzione delle vere piante carnivore.

A quanto pare, tra l’inquietante pianta zombie e le piante mangia pecore, non si può di certo stare tranquilli!

