Questa è la pianta più grande al mondo: si espande per 180 km sott'acqua!

L’Australia è un luogo in cui non molti di noi vorrebbero vivere a causa dei ragni giganti che si possono trovare, eppure in certi luoghi è un paradiso per animali e piante. Oltre al caso del rarissimo polpo che vive nelle acque circostanti il paese, infatti, nell’Australia occidentale si trova la pianta più grande al mondo.

Come segnalato dalla ricercatrice Elizabeth Sinclair e i suoi colleghi biologi, in questi giorni è stata individuata una prateria di fanerogame sottomarine di un singolo tipo, chiamato Posidonia australis. Questa specie di alghe si trova nelle acque poco profonde e soleggiate della Shark Bay World Heritage Area, nell'Australia occidentale, e si espande su un tratto di 180 chilometri a partire da una singola piantina colonizzatrice.

A influenzare questa espansione è stata una caratteristica unica della pianta: si tratta di un “poliploide”, ovverosia di una piantina che porta con sé l’intero genoma di ciascuno dei suoi genitori. Spesso si tratta di una pianta sterile, ma capace di crescere indefinitamente esattamente come in questo caso. Quanti anni ha questa pianta, quindi? In base alle sue dimensioni e al tasso di crescita, i ricercatori credono che abbia circa 4.500 anni. Ciò che sorprende è che questa alga non sembra riprodursi sessualmente, bensì abbia semplicemente geni estremamente adatti al suo ambiente locale e ostile, con molta luce, bassi livelli di nutrienti e grandi sbalzi di temperatura.

Ovviamente tutto ciò è frutto di ricerche preliminari, ergo ipotesi; pertanto, dovremo aspettare ancora qualche mese per sapere nel dettaglio la storia della pianta più grande al mondo.

