Questa pianta parassita 'spia' il suo ospite per sapere quando fiorire

La cuscuta è un genere di piante parassite, appartenente alla famiglia delle Convolvulaceae, che si allunga in una semplice spirale sottile che si muove alla ricerca di una pianta ospite. Quando la trova, il parassita si aggancia e si infiltra nell'ospite con minuscoli tubi che aspirano acqua e sostanze nutritive.

La cuscuta cresce, coprendo infine la sua vittima in una rete intrecciata e filiforme di steli arancioni o gialli. Poi, quando la pianta ospite fiorisce, il parassita prepara le sue "armi" per far ricominciare nuovamente il ciclo. Quest'ultima parte, la riproduzione, è rimasta un mistero. Normalmente, le piante da fiore utilizzano le foglie per percepire le condizioni ambientali sono giuste per fiorire.

Allora come fa una pianta parassita senza foglie a capire quando fiorire? Un nuovo studio mostra che la pianta parassita utilizza un segnale chimico dall'ospite come proprio. In particolare la cuscuta australis assorbe la sostanza chimica che innesca la fioritura, una proteina chiamata Flowering Locus T, o FT, dai loro ospiti e la usa per fiorire in modo sincrono.

Questa sincronizzazione massimizza la crescita e la riproduzione della cuscuta e può essere parte del motivo per cui il parassita, con 100 specie diverse presenti sulla Terra, si sia diffuso in tutto il mondo parassitando organismi diversi. "La sincronizzazione della fioritura ha davvero senso per questi parassiti delle piante", afferma Jianqiang Wu, botanico presso l'Istituto di botanica Kunming dell'Accademia cinese delle scienze.

In una serra di laboratorio, i ricercatori hanno rilasciato tre di questi "invasori" su piante con tempi di fioritura diversi. Le piante parassite hanno spostato il loro tempo di fioritura per adattarsi ai loro ospiti. Quando i ricercatori hanno disabilitato sperimentalmente il gene FT di un ospite, inoltre, la cuscuta non è riuscita a fiorire. Successivamente, per avere un'altra conferma, il team ha applicato una proteina fluorescente alla proteina di fioritura dell'ospite e la cuscuta è diventata anch'essa brillante. La conferma definitiva.

"La sincronizzazione tra piante infestanti e piante ospiti non è mai stata mostrata così chiaramente come in questo documento", afferma James Westwood, patologo delle piante presso la Virginia Tech a Blacksburg. Potrebbe anche esserci altro, poiché alcune specie di cuscuta fioriscono quando il loro ospite non sta fiorendo.

I parassiti sono davvero affascinanti: potrebbero esistere da più di 500 milioni di anni e alcuni sembrano usciti da un film dell'orrore.