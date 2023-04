La pianta in vaso più antica è più vecchia di tutti gli umani della Terra

Sappiamo che la vita media degli esseri umani è di circa 80 anni, anche se secondo la scienza non abbiamo raggiunto il nostro limite. Come tutto, però, ogni essere vivente ha una data di scadenza e anche le piante non fanno eccezione. Tuttavia i vegetali impiegano più tempo per arrivare alla fine della loro vita.

A seconda della specie, le piante potrebbero durare decenni o secoli. Pensate, infatti, che la più antica pianta in vaso sulla Terra è una cycas spinosa piantata nel 1775. Quelle che si trovano allo stato selvatico possono vivere ancora più a lungo, come il Pinus longaeva di 4850 anni in Californi o l'arbusto Fitzroya cupressoides, una conifera del Cile e dell'Argentina.

Anche quelle curate al meglio e dopo aver prosperato per anni muoiono e alla fine le loro cellule non riusciranno a rigenerarsi, portando a scarsa ritenzione idrica, foglie appassite e infine alla morte. Tuttavia, davvero poche piante vivono abbastanza a lungo da raggiungere questo stadio, poiché la stragrande maggioranza muore per cause come cure improprie, parassiti e malattie.

Inoltre molto spesso le piante di appartamento, poiché non smettono mai di crescere, devono essere rinvasate in vasi più grandi per tutta la loro vita. Molti non lo sanno, o semplicemente non importa, e lasciano morire il vegetale: ricordatevi che anche le piante "piangono" e urlano, e abbiamo le prove della loro sofferenza.



Insomma, ogni vita è importante.