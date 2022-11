Piantano alberi negli '90, e decenni dopo emerge uno schema straordinario

Il servizio forestale del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA), in un nuovo studio, ha trovato una correlazione davvero straordinaria: ogni albero piantato in una comunità era associato a riduzioni significative della mortalità non accidentale e cardiovascolare tra gli esseri umani che vivevano nelle vicinanze.

I benefici economici annuali derivanti dalla piantagione di alberi, inoltre, superano notevolmente il costo della loro manutenzione di un fattore superiore a 1.000. Sono tanti gli studi che hanno collegato l'esposizione alla natura con una serie di benefici per la salute umana, sia fisica che mentale.

Per la ricerca, gli scienziati hanno sfruttato una campagna di piantagione di alberi ben documentata che si è svolta a Portland, Oregon, tra il 1990 e il 2019. Durante il corso di questi tre decenni, il gruppo no profit Friends of Trees ha piantato quasi 50.000 alberi nelle strade di Portland. I ricercatori sono stati così in grado di esaminare il numero di alberi piantati in un particolare quartiere, ciascuno dei quali ospita circa 4.000 persone.

I risultati rivelano tassi di mortalità più bassi nei quartieri con più alberi piantati; con un tasso ridotto significativo sia per la mortalità cardiovascolare che generale non accidentale, specialmente tra i maschi e chiunque abbia più di 65 anni. In particolare, gli alberi piantati nei precedenti 1-5 anni sono stati collegati a un calo della mortalità del 15%, mentre quelli piantati negli 11-15 anni precedenti sono collegati a un calo del 30%.

Un dubbio rimane: questi collegamenti non spiegano esattamente in che modo gli alberi siano capaci di apportare tali benefici alla salute umana. Quello che sappiamo è che gli alberi riducono cose come l'inquinamento atmosferico, la temperatura e il rumore. Insomma, questo è uno dei tanti motivi per piantare più alberi.