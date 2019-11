Piantare nuovi alberi può davvero fermare il riscaldamento globale?

Grazie alla campagna guidata da Jimmy Donaldson, conosciuto come "MrBeast" su YouTube, in collaborazione con la Arbor Day Foundation, diverse personalità di tutto il mondo - come Elon Musk - stanno donando dei soldi per raggiungere un obiettivo onorevole: piantare 20 milioni di alberi in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato dal sito web #TeamTress infatti, ripopolare le foreste ha il potenziale per contrastare il riscaldamento globale rispetto a tutte le altre soluzioni climatiche naturali, citando anche uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

La logica dietro al ragionamento è abbastanza semplice: gli alberi assorbono anidride carbonica dall'aria per crescere e produrre cibo attraverso la fotosintesi, rilasciando ossigeno. Quindi, se venissero piantati abbastanza alberi, teoricamente potrebbero assorbire abbastanza CO2 per frenare il cambiamento climatico.

C'è però un problema dietro questo ragionamento: non c'è abbastanza spazio per tutti gli alberi di cui avremmo bisogno. Uno studio pubblicato sulla rivista Science suggerisce che se dovessimo piantare nuovi alberi su 900 milioni di ettari (un'area quasi della dimensione degli Stati Uniti continentali), quest'ultimi potrebbero assorbire due terzi dell'anidride carbonica che abbiamo rilasciato negli ultimi 250 anni.

Tuttavia, in questo caso molti scienziati hanno contestato i dati pubblicati dalla rivista. "L'affermazione che il ripristino globale degli alberi sia la nostra soluzione più efficace ai cambiamenti climatici è erronea scientificamente e pericolosamente fuorviante", scrivono.

Inoltre, non tutti gli alberi possono immagazzinare la stessa quantità di CO2 e la capacità di sequestro del carbonio delle foreste varia significativamente tra regioni, ambienti e climi. Senza contare che, ogni anno, 15 milioni di alberi vengono abbattuti nel mondo.

Quindi, sebbene piantare 20 milioni di alberi sia un obiettivo certamente positivo, la soluzione più efficace per contrastare il cambiamento climatico rimane quella di ridurre le emissioni.