Piantati, per 20 anni, 70 milioni di semi di una pianta marina, ecco cos'è stato scoperto

Dopo 20 anni di studio, ricercatori e volontari hanno diffuso più di 70 milioni di semi di Zostera marina, un genere di piante acquatiche, per oltre 200 ettari. Il loro studio - che ha osservato un ecosistema dalla nascita alla piena fioritura - è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Advances.

Il monitoraggio a lungo termine di questi luoghi rivela un ecosistema straordinariamente resistente che sta intrappolando carbonio e azoto che altrimenti contribuirebbero al riscaldamento globale e all'inquinamento. Il progetto, guidato dal Virginia Institute of Marine Science e The Nature Conservancy, è cresciuto fino a coprire 3.612 ettari.

Entro i primi 10 anni di ripristino, gli esperti hanno assistito a un rapido rimbalzo dell'ecosistema in quasi tutti gli indicatori di salute dell'ecosistema: copertura di queste piante, qualità dell'acqua, stoccaggio di carbonio e azoto e biomassa di invertebrati e pesci. Questi prati marini stanno ora sequestrando in media circa 3.000 tonnellate di carbonio all'anno e più di 600 tonnellate di azoto, secondo i ricercatori.

Stiamo parlando di uno degli ecosistemi più preziosi e più minacciati al mondo, importanti a livello globale come serbatoi di ciò che è noto come carbonio blu (il carbonio immagazzinato negli ecosistemi costieri e marini). Nonostante la loro importanza, le Zostera sono diminuite a livello globale di circa il 30% dal 1879, secondo uno studio del 14 agosto su Frontiers in Marine Science. La causa? Principalmente il riscaldamento dell'oceano, con le sue ondate di calore improvvise.

"Lo studio aiuta a colmare alcune grandi lacune nella nostra comprensione di come il carbonio blu possa contribuire al ripristino del clima", afferma uno degli autori dello studio. "È il primo a dare un numero alla quantità di carbonio ripristinata da questi prati".