Le piante d'appartamento sono davvero indispensabili: scopriamo il perché

Secondo una nuova ricerca condotta dall'Università di Birmingham, in collaborazione con la Royal Horticultural Society (RHS), le normali piante da appartamento hanno tutte le potenzialità per poter offrire un contributo significativo nella riduzione degli inquinanti ambientali nei luoghi in cui viviamo e lavoriamo.

Attraverso una serie di esperimenti atti a monitorare le comuni piante da interno esposte al biossido di azoto (NO2), un inquinante comune, i ricercatori hanno calcolato che, in determinate condizioni, le piante potrebbero essere in grado di ridurlo fino al 20%.

I ricercatori hanno testato tre piante d'appartamento, facili da mantenere e non eccessivamente costose da acquistare che si trovano comunemente nelle case del Regno Unito. Tra questi il ​​giglio della pace (Spathiphyllum wallisii), il tronchetto della felicità (Dracaena fragrans) e la felce aracea (Zamioculcas zamiifolia).

Ognuna di esse è stata poi messa, da sola, in una camera di prova contenente livelli di ipoazotide (biossido di azoto) paragonabili a quelli di un ufficio situato vicino ad una strada trafficata.

Il team ha quindi scoperto che tutte le piante, nell'arco di un'ora ed indipendentemente dalla specie, sono state in grado di rimuovere circa la metà dell'NO2 presente nella stanza, a prescindere dalle condizioni dell'ambiente in cui si trovavano (ad esempio se fossero in condizioni di luce o oscurità o se il terreno fosse umido o asciutto).

Il Dr. Christian Pfrang, ricercatore capo, ha affermato: "Le piante che abbiamo scelto erano tutte molto diverse tra loro eppure, sorprendentemente, hanno mostrato tutte la stessa capacità di rimuovere NO2 dall'atmosfera. Un meccanismo per noi del tutto nuovo e molto diverso dal modo in cui le stesse assorbono CO2, che invece dipende fortemente da fattori ambientali come la notte o il giorno o il contenuto idrico del suolo".

Il team ha anche calcolato che in un piccolo ambiente (15 mq) scarsamente ventilato, con alti livelli di inquinamento atmosferico, cinque piante d'appartamento sarebbero già in grado di ridurre i livelli di NO2 di circa il 20%. In uno spazio più grande invece (circa 100 mq), l'effetto sarebbe molto inferiore: 3,5% circa, anche se l'effetto potrebbe essere incrementato con la semplice aggiunta di più piante.

I risultati, pubblicati su Air Quality Atmosphere and Health, permetteranno di scegliere combinazioni di piante che non solo hanno un bell'aspetto, ma che forniscono anche un importante servizio ambientale.

