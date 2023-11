Le piante carnivore potrebbero mangiare gli essere umani?

Le piante carnivore hanno sempre esercitato un fascino particolare sull'immaginario collettivo, con le loro foglie pronte a catturare ignare prede. Ma una di queste piante potrebbe mangiare un essere umano? Barry Rice, esperto coltivatore di piante carnivore e autore del blog The Carnivorous Plant FAQ, ha deciso di rispondere a questa domanda.

Al centro dell'esperimento, una delle specie più conosciute di piante carnivore: la Dionaea muscipula, meglio nota come Venus flytrap. Rice ha alimentato la sua pianta con pezzi di pelle umana, precisamente della pelle rimossa dai suoi piedi a causa di un'infezione da funghi. I risultati sono stati sorprendenti: dopo una settimana, i pezzi di pelle erano stati quasi completamente digeriti dalla pianta.

Questo dimostra che la Venus flytrap è in grado di digerire tessuti umani freschi, anche se ci sono delle limitazioni evidenti.

L'esperimento ha testato solo la pelle e non ci dà alcuna indicazione su come la pianta sia capace di gestire tessuti più duri come ossa o cartilagine. Inoltre, c'è la questione delle dimensioni: digerire alcuni frammenti di pelle è ben diverso dall'ingoiare un intero essere umano. Tuttavia, l'esperimento apre la porta a ulteriori ricerche. Esistono circa 630 specie conosciute di piante carnivore e probabilmente molte altre ancora da scoprire nelle profondità delle foreste pluviali.

Le specie più grandi di piante carnivore non hanno mascelle come la Venus flytrap, ma sono piante ascidio, caratterizzate da foglie a forma di secchio riempito di liquido digestivo. La Nepenthes rajah, originaria del Borneo, è considerata la più grande tra queste, con esemplari che possono raggiungere i 41 centimetri di altezza. Questa specie è nota per consumare vertebrati come rane, gechi e salamandre, suggerendo che possa teoricamente digerire la maggior parte dei tessuti di un mammifero vertebrato.

Tuttavia, nessuna specie di pianta carnivora conosciuta sarebbe in grado di contenere un intero corpo umano. Queste piante hanno evoluto le loro abilità carnivore per sopravvivere in ambienti carenti di nutrienti, e nonostante la loro capacità di digerire tessuti umani, non ne trarrebbero alcun beneficio significativo. Inoltre, il processo di digestione richiederebbe mesi, durante i quali batteri in decomposizione si accumulerebbero all'interno della pianta, uccidendola quasi certamente.

Quindi, per quanto affascinante possa essere l'idea, non dobbiamo preoccuparci di diventare il pasto di una pianta carnivora.