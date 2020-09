Le piante carnivore potrebbero presto estinguersi dal nostro pianeta

Le affascinanti piante carnivore molto presto potrebbero scomparire dalla faccia della Terra. Una prima valutazione sistematica di queste piante in tutto il mondo ha rilevato che un quarto di tutte le specie conosciute è a rischio di estinzione imminente.

"Senza un'azione urgente, rischiamo di perdere alcune delle specie più ecologicamente uniche, interessanti dal punto di vista evolutivo e apprezzate dal punto di vista orticolo del pianeta", avvertono gli scienziati. Gli esperti hanno esaminato circa 860 specie di piante carnivore in totale e, sebbene gli habitat varino, queste piante si trovano solitamente in zone umide... le più vulnerabili alla bonifica, al disboscamento e ai cambiamenti climatici.

Se non cambia nulla, le previsioni climatiche suggeriscono che quasi il 70% delle specie esaminate sarà influenzata negativamente dai cambiamenti climatici. Entro il 2050, si prevede che diverse specie perderanno il 100% della loro gamma potenziale. Gli autori affermano che l'8% di tutte le specie (69 specie in totale) si trovi in pericolo critico, il 6% in pericolo, il 12% vulnerabile e il 3% quasi minacciato.

Anche se queste piante potessero "sfuggire" in qualche modo allo sviluppo umano e agli effetti del cambiamento climatico, molte di loro non troverebbe altre posto. Le piante carnivore, infatti, sono altamente specializzate per il luogo in cui si trovano. La maggior parte della raccolta e la vendita di questi vegetali, inoltre, è illegale.

Ci sono stati anche casi tragici in cui intere popolazioni sono state raccolte entro pochi giorni dalla loro scoperta. "È necessaria un'azione globale urgente per ridurre i tassi di perdita di habitat e di cambiamento dell'uso del suolo, in particolare nelle regioni già altamente bonificate che ospitano molte specie di piante carnivore minacciate, compresi gli habitat in Australia occidentale, Brasile, sud-est asiatico e Stati Uniti d'America", afferma Alastair Robinson dei Royal Botanic Gardens Victoria in Australia.

Insomma, dobbiamo agire rapidamente se vogliamo evitare la scomparsa di queste incredibili piante.