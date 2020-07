Le piante sono in grado di comunicare segretamente inviando segnali elettrici sotterranei

Le piante hanno una "rete nascosta" di segnali elettrici sotterranei che si trasmettono tra loro, utilizzano dei funghi micorrizici nel suolo come una sorta di circuito elettrico. Attraverso una combinazione di esperimenti fisici e modelli matematici, i ricercatori hanno esplorato il funzionamento di questa rete elettrica.

Non è ancora chiaro quali messaggi le piante potrebbero voler scambiarsi. "Possiamo utilizzare il modello matematico per simulare i processi studiati su un computer invece di eseguire esperimenti costosi e lunghi", afferma l'ingegnere elettrico Yuri Shtessel dell'Università dell'Alabama a Huntsville. Il ricercatore, insieme al biochimico Alexander Volkov dell'Università di Oakwood, Shtessel ha testato le comunicazioni tra diversi tipi di piante in vasi separati.

Senza un conduttore elettrico che li collega, la connessione tra le due piante è stata interrotta. Con un filo d'argento inserito, invece, la rete era di nuovo attiva e funzionante, il che suggerisce che qualsiasi tipo di conduttore elettrico può essere utilizzato per questo "sistema di messaggistica istantanea". Questa rete, inoltre, sembrava essere uguale per diversi tipi di piante.

Nella nuova ricerca, infatti, sono state utilizzate piante di aloe vera e cavoli, mentre esperimenti precedenti avevano esaminato le piante di pomodoro. "Penso che sia assolutamente possibile che i segnali possano propagarsi attraverso la rete di radici e diffondersi da una pianta di pomodoro a, diciamo, una quercia", continua Shtessel. "Il suolo ha il ruolo di direttore d'orchestra". Questo nuovo studio non trae conclusioni definitive su ciò che viene detto tra le piante o su quanto della comunicazione sia intenzionale o meno. Tuttavia, apre le porte a futuri e interessantissimi studi.