Queste piante luminose sono state create grazie al DNA di un fungo bioluminescente

Gli scienziati sono riusciti a rendere "luminosa" una pianta durante tutto il suo ciclo di vita. Un miglioramento senza precedenti dei test effettuati in passato; più luminosa delle precedenti piante di tabacco geneticamente modificate e non ha bisogno di essere nutrito con sostanze chimiche per mantenere la sua luminescenza.

A differenza delle precedenti piante geneticamente modificate, che utilizzavano batteri bioluminescenti o DNA di lucciola, queste piante sono state ingegnerizzate utilizzando il DNA di funghi bioluminescenti. I ricercatori, infatti, hanno scoperto che questi funghi sintetizzano la luciferina (una classe di composti eterociclici che emettono luce) da un composto chiamato acido caffeico.

L'acido caffeico, incredibilmente, si trova in tutte le piante ed è la chiave della biosintesi della lignina, il polimero del legno che conferisce rigidità e resistenza alle pareti cellulari delle piante. Il team ha quindi ingegnerizzato geneticamente le piante per riallocare parte del loro acido caffeico alla biosintesi della luciferina, come si vede nei funghi bioluminescenti.

"A differenza dell'espressione della bioluminescenza batterica, l'espressione del ciclo dell'acido caffeico non è tossica nelle piante e non impone un evidente onere sulla crescita delle piante, almeno nella serra", scrivono i ricercatori nel loro articolo. Le piante hanno prodotto, sottolineano i ricercatori, circa un miliardo di fotoni al minuto: non abbastanza per leggere, ma abbastanza luminoso da essere chiaramente visibile.

Questo nuovo bagliore autosufficiente potrebbe fungere da indicatore del modo in cui le piante rispondono al loro ambiente esterno. Quando i ricercatori hanno posto una buccia di banana nelle vicinanze, per esempio, le piante si sono illuminate più intensamente in risposta all'etilene emesso.