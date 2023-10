Queste piante parassite non seguono le regole della natura ed è assurdo

Esistono piante parassite che sfidano la nostra comprensione della biologia vegetale. Una di queste è la Balanophoraceae, vegetale che, a prima vista, potrebbe essere scambiata per un fungo rosa e carnoso. Ma non lasciatevi ingannare dalla sua apparenza: ciò che sembra un fungo è in realtà una testa floreale, e ha un modo unico di sopravvivere.

Invece di fare la fotosintesi come la maggior parte delle piante, la Balanophoraceae si nutre parassitando gli alberi, intrecciando le sue radici con quelle dell'albero ospite e assorbendo i nutrienti. Un team di scienziati guidato dalla genetista Xiaoli Chen del BGI Research in Cina ha fatto una scoperta sorprendente riguardo al genoma del protagonista della nostra notizia.

La Balanophoraceae ha ottimizzato così bene la sua strategia di sopravvivenza che è riuscita a ridurre quasi un terzo del suo genoma. Questa riduzione è estrema, persino per una pianta parassita. Ma ciò che è ancora più affascinante è che un'altra pianta parassita, la Sapria, ha mostrato una riduzione simile del genoma, pur essendo molto diversa dalla Balanophoraceae.

Questo fenomeno, noto come evoluzione convergente, suggerisce che organismi molto diversi possano sviluppare caratteristiche simili nel corso del tempo. La ricerca ha anche rivelato che entrambe le piante hanno perso un set simile di geni, in particolare quelli coinvolti nella fotosintesi. Questo perché, essendo parassite, non hanno bisogno di produrre il proprio cibo.

Inoltre, entrambe i vegetali hanno perso i geni per la sintesi dell'acido abscisico, un ormone vegetale. Tuttavia, mentre la Balanophoraceae non può produrre questo ormone, può ancora utilizzarlo per la segnalazione, suggerendo che possa aver perso geni che avrebbero interferito con le funzioni dell'ospite.

Incredibile, vero? Questa pianta, pensate, "spia" persino il suo vicino per sapere quando fiorisce. Mentre quest'altro, che attacca però gli insetti, triplica la durate della vita del suo ospite.