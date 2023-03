Anche le piante piangono e 'urlano': abbiamo la prova delle loro sofferenze

Dopo aver visto le piante che c'erano prima dei dinosauri, ecco l’ennesima curiosità su di loro: le piante non soffrono in silenzio. Nel momento in cui hanno sete o sono stressate, emettono diversi "suoni nell'aria", secondo uno studio pubblicato sulla rivista Cell.

Le piante che hanno bisogno di acqua o che hanno recentemente avuto i loro steli tagliati, producono fino a circa 35 suoni all'ora, mentre le piante ben idratate e non tagliate sono molto più silenziose, emettendo solo circa un suono all'ora. Ma perché nessuno le ha mai sentite?

Il motivo principale risiede probabilmente nel fatto che i suoni prodotti sono ultrasonici, con frequenze di circa 20-100 kilohertz. Ciò significa che se pipistrelli, topi e falene potrebbero potenzialmente sentirle senza troppi problemi, tali suoni sono così acuti che pochissimi umani potrebbero sentirli.

Per riuscire a registrare i loro suoni, Lilach Hadany dell'Università di Tel-Aviv in Israele e i suoi colleghi, hanno messo piante di tabacco (Nicotiana tabacum) e di pomodoro (Solanum lycopersicum) in piccole scatole dotate di microfoni. I microfoni captavano tutti i rumori prodotti dalle piante, anche se i ricercatori non riuscivano a sentirli. I rumori erano particolarmente evidenti per le piante stressate da mancanza d'acqua o da tagli recenti. Se i suoni vengono poi abbassati e accelerati afferma Hadany: "Non è cantare, è un po' come i popcorn: clic molto brevi". Curiosi di sentirlo? Potete farlo anche voi direttamente al seguente link!

Bisogna infatti tenere ben presente come le piante non abbiano corde vocali o polmoni. Gli autori affermano che l'attuale teoria su come le piante emettano rumori, si concentra sul loro xilema, ovvero i tubi che trasportano acqua e sostanze nutritive dalle loro radici ai loro steli e foglie. L'acqua nello xilema è tenuta insieme dalla tensione superficiale. Quando una bolla d'aria si forma o vi si rompe all’interno, potrebbe emettere un leggero rumore di scoppio, ed ovviamente la formazione di bolle è più probabile durante lo stress da siccità.

Il team ha prodotto anche un modello di apprendimento automatico per dedurre se una pianta fosse stata tagliata o fosse stressata, in base ai suoni che produceva, ottenendo una precisione di circa il 70%. Questo risultato suggerisce un possibile ruolo per il monitoraggio audio delle coltivazioni in agricoltura e orticoltura, considerando anche che le piante sono dotate di coscienza.

Inoltre, mentre il lavoro precedente dello stesso team ha scoperto che anche le piante rispondono ai suoni prodotti dagli animali, Graham Pyke, biologo in pensione specializzato in scienze ambientali della Macquarie University di Sydney in Australia, nutre un forte scetticismo sul fatto che gli animali ascoltino i gemiti delle piante stressate. Afferma infatti: "È improbabile che questi animali siano davvero in grado di sentire il suono a tali distanze".