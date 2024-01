Le piante possono avere il cancro? La risposta potrebbe sorprendervi

Un interrogativo ha a lungo stimolato la curiosità degli scienziati: possono le piante ammalarsi di cancro? La risposta, sorprendentemente, è sì, ma con delle sfumature che distinguono il cancro nelle piante da quello negli animali.

Louise Gathercole, coordinatrice del Centre for Forest Protection nel Regno Unito, ci guida in questo viaggio alla scoperta delle malattie delle piante, svelando aspetti affascinanti e poco conosciuti (intanto, ecco come farle crescere velocemente con un trucchetto).

I vegetali, come gli animali, possono ammalarsi, e le loro malattie possono avere un impatto significativo, come dimostra la famigerata carestia irlandese delle patate. Nel mondo degli alberi, malattie fungine come la grafiosi dell'olmo e il disseccamento del frassino hanno profondamente modificato il paesaggio.

Ma quando si tratta di cancro, le cose diventano più complesse. Nelle piante, diverse cause possono indurre le cellule a crescere in modo incontrollato e anomalo. Queste possono includere infezioni batteriche, viroidi, virus e funghi, e in alcuni casi, la causa esatta della crescita cellulare rimane un mistero.

Un esempio interessante è quello causato dalle vespe del castagno, che inducono una crescita anormale nelle foglie o nei germogli delle ghiande delle querce. Queste formazioni, sebbene non danneggino l'albero, sono simili ai tumori. Altre malattie, invece, provocano la proliferazione di cellule in modo simile al cancro, portando alla formazione di tumori o escrescenze legnose.

La differenza fondamentale tra il cancro nelle piante e negli animali sta nella mobilità delle cellule. Nei vegetali, non si verifica un cancro secondario poiché le cellule non si spostano in altre parti della pianta. Tuttavia, il patogeno stesso può diffondersi, infettando nuove aree.

Inoltre, a differenza di quelli animali, che spesso sono il risultato di un malfunzionamento spontaneo nella replicazione del DNA o nel sistema di controllo delle cellule fuori controllo, i tumori nelle piante sono generalmente innescati da agenti esterni come batteri o funghi.