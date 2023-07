Le piante possono morire di vecchiaia? La risposta non è scontata

Troppa acqua o troppo poca, luce insufficiente, mancanza di nutrienti, parassiti, malattie: queste sono solo alcune delle ragioni per cui la vostra pianta potrebbe essere passata a miglior vita. Fattori ambientali come questi aiutano a determinare la longevità di una pianta, ma, come nella nostra specie, anche la genetica ha un ruolo da giocare.

In assenza di condizioni avverse, le piante possono vivere più a lungo, ma alla fine moriranno di vecchiaia. Anche gli alberi più antichi del mondo non sono immortali e si deteriorano con l'età, nonostante questo sia quasi impercettibile per noi.

"Vivono così a lungo perché hanno molti meccanismi per ridurre gran parte dell'usura dell'invecchiamento [...] Ma hanno dei limiti", ha dichiarato il biologo delle piante Sergi Munné-Bosch in una dichiarazione del 2020. "Ci sono vincoli fisici e meccanici che limitano la loro capacità di vivere indefinitamente.”

La loro durata dipende anche dal tipo di pianta: alcune vivono per millenni, mentre altre durano solo il tempo necessario per produrre semi e fiorire. Secondo la Royal Horticultural Society, questi vegetali possono essere divisi in tre gruppi in base alla loro aspettativa di vita: annuali, biennali e perenni. Le piante annuali crescono, producono semi e muoiono entro un anno, mentre le biennali vivono per due stagioni di crescita. Le piante che vivono più a lungo sono chiamate perenni.

Tutte le piante, però, indipendentemente da quanto siano ben curate o quanto siano geneticamente predisposte a vivere a lungo, periranno in un certo punto grazie a un processo noto come senescenza (che forse non vale per questo animale). Con l'invecchiamento delle piante, la loro divisione cellulare rallenta e alla fine si ferma, risultando in un fallimento nel rigenerarsi e, infine, nella morte delle piante.

Nulla vive all'infinito, persino l'albero più antico del mondo.