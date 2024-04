Le piante possono urlare dal dolore e lo fanno quando le strappiamo o tagliamo

Emergono prove, dal cuore della ricerca scientifica, che le piante, quelle creature stoiche e silenziose, in realtà "gridano" quando sono sotto stress. Queste non sono urla nel senso umano della parola, ma piuttosto suoni acuti, pop e click ultrasonici, emessi al di fuori dell'udibile, che si intensificano in momenti di afflizione.

Uno studio pubblicato nel 2023 ci svela questo aspetto nascosto della vita vegetale, suggerendo che tali suoni possano essere un mezzo attraverso il quale le piante segnalano la loro sofferenza al mondo circostante. "Anche in un campo silenzioso, esistono suoni che non sentiamo", afferma Lilach Hadany, biologo evolutivo dell'Università di Tel Aviv.

La natura, quindi, potrebbe essere teatro di un'interazione acustica ben più ricca di quanto immaginiamo, con insetti e altri animali che intercettano questi segnali vegetali. Questo fenomeno assume un significato ancora più profondo considerando che le piante, quando messe alla prova, non rimangono passive.

Cambiano colore, forma, emettono aromi potenti e ora, come svelato, producono suoni. Le implicazioni di queste scoperte sono vaste e variegate.

Gli scienziati hanno registrato piante di pomodoro e tabacco, sottoposte a stress da taglio o disidratazione, scoprendo che le piante stressate sono più rumorose, con fino a 40 click all'ora. Curiosamente, l'aumento del "cliccamento" inizia prima che i segni visivi di stress diventino evidenti, offrendo una finestra unica sulle sofferenze nascoste del mondo vegetale.

L'algoritmo di apprendimento automatico utilizzato nella ricerca ha potuto distinguere tra i diversi suoni emessi, aprendo la strada a nuove possibilità di interazione e comprensione tra le specie. Rimangono domande aperte su come vengano prodotti esattamente questi suoni e se altri stati di distress possano indurre risposte simili.

Tuttavia, ciò che è certo è che le piante comunicano in modi che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili, gettando le basi per ulteriori indagini sulle interazioni ecologiche e su come possiamo, come esseri umani, rispondere meglio alle necessità del nostro ambiente verde.

I vegetali sono davvero incredibili.

