Le piante rispondono in un modo davvero strano quando crescono vicino a cadaveri umani

Le piante quando entrano a contatto - e ovviamente crescono vicine - a dei resti umani sembrano fare qualcosa di veramente strano, secondo un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Trends in Plant Science. Potrebbe trattarsi di una semplice riposta dell'ambiente a qualcosa di così "complesso", ma vediamo nel dettaglio cosa succede.

Man mano che si decompongono, i resti umani creano delle "isole di decomposizione dei cadaveri", scrivono i ricercatori, alterando il suolo, le radici e le foglie circostanti. Queste modifiche potrebbero anche essere "rilevate da remoto" e potrebbero guidare le squadre di ricerca e soccorso alla ricerca di resti umani, come riferisce la CNN.

"In paesaggi più piccoli e aperti, le pattuglie a piedi potrebbero essere efficaci per trovare qualcuno scomparso, ma in parti più boscose o pericolose del mondo come l'Amazzonia, questo non è possibile", ha spiegato l'autore senior Neal Stewart Junior, professore di scienze vegetali presso l'Università del Tennessee. "Questo ci ha portato a considerare le piante come indicatori della decomposizione umana, che potrebbe portare a un recupero del corpo più veloce e possibilmente più sicuro".

Il prossimo step dei ricercatori è quella di analizzare proprio questa "creepy" risposta delle piante presso la "body farm" dell'Università del Tennessee. Un altro aspetto davvero creepy sono queste "body farm" stesse, ovvero un terreno su cui sono depositati all'aperto vari cadaveri destinati all'osservazione scientifica. In questi "laboratori dell'orrore" si studia solitamente il processo di decomposizione dei corpi nelle più disparate condizioni.

Durante la decomposizione il corpo rilascia azoto e, quando questo gas viene rilasciato, "può causare cambiamenti nel colore e nella riflettanza delle foglie", continua ancora Stewart. C'è però un problema e alcuni di voi potrebbero averlo già capito: gli umani non sono gli unici mammiferi che possono morire nei boschi; il team dovrà quindi trovare un modo specifico per individuare gli esseri umani. Un problema che potrà essere risolto in futuro, servono prima diversi test.