Piastra di raffreddamento MSI CORELIQUID E360 tua a meno di 150 Euro su Amazon

In questo 27 Marzo 2024, troviamo in offerta anche una piastra di raffreddamento in rame per PC, a marchio MSI. Amazon infatti fa calare il prezzo consistentemente, del 18% rispetto a quello di listino.

La piastra di raffreddamento in rame MSI MAG CORELIQUID 360 è disponibile in offerta al prezzo di 114,90 Euro, il 18% in meno rispetto ai 139,99 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 28 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 2 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

La piastra in questione è in rame ed è l’ideale per i punti caldi della CPU, ed è dotata di una pompa a due camere con split flow che separa i flussi caldi e freddi, oltre che tre ventole ARGB FDB con cuscinetti fluidodinamici per alta pressione. Garantita la compatibilità al 100% con i socket AMD (AM5, AM4, TR4, sTRX4) e Intel (LGA 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150).