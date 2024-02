Quale piattaforma social viene utilizzata maggiormente? Il sondaggio USA

Nel corso degli ultimi anni, il mercato dei social network è andato incontro a profondi cambiamenti che hanno portato all’arrivo di nuove piattaforme come TikTok, le quali hanno debuttato con dei format e poi hanno modificato diametralmente il loro focus. Di conseguenza, sono anche cambiati i gusti degli utenti.

A scattare una fotografia ci ha pensato il Pew Research Center, che in un sondaggio riguardante l’utilizzo dei social network da parte degli adulti negli Stati Uniti mostra come anche per i più grandi i gusti siano cambiati. Sebbene YouTube e Facebook mantengano il loro status di piattaforme dominanti rispetto all’analogo sondaggio condotto nel 2021, ad impressionare è TikTok, la piattaforma di ByteDance che registra la più rapida crescita: più di un terzo degli adulti infatti ha affermato che utilizza regolarmente l’applicazione. Come evidenziato nello studio, infatti, in due anni TikTok ha registrato una crescita di 12% rispetto al 21% del 2021.

Lo studio è stato effettuato su un campione di 5.733 adulti tra il 19 Maggio ed il 5 Settembre 2023, il quale ha confermato che YouTube è di gran lunga la piattaforma più utilizzata, con l’83% degli intervistati che ha riferito di averla usata. Il 68% degli utenti ha dichiarato di utilizzare Facebook.

Instagram è al terzo posto con il 47% degli intervistati che ne ha dichiarato l’utilizzo: seguono a ruota Pinterest (35%), TikTok (33%), LinkedIn (30%), WhatsApp (29%) e Snapchat (27%).

Andando ad analizzare le altre fasce d’età, Instagram è utilizzato dal 78% dei partecipanti al sondaggio con età pari o inferiore ai 29 anni, rispetto al 15% degli over 65. Snapchat viene utilizzato dal 65% degli under 30 e dal 4% degli over 65. La fascia demografica compresa tra i 40 ed i 49 anni, infatti, registra tassi di utilizzo particolarmente elevati per LinkedIn (40%), WhatsApp (38%) e Facebook (75%).

Di recente, la musica è scomparsa da TikTok a causa del mancato accordo con Universal Music Group.