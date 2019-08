La piattaforma streaming Roku TV è pronta all'esordio in Europa?

Con l’avvicinarsi dell’IFA 2019, previsto per inizio settembre a Berlino, si susseguono voci e indiscrezioni sulle nuove tecnologie e sui nuovi progetti che verranno presentati nel corso della più grande fiera tecnologica d’Europa.

Il CEO di Roku, Anthony Wood, sarà uno dei quattro relatori principali di questa edizione. Roku è attualmente il leader indiscusso nel campo delle piattaforme streaming TV, anche se la sua diffusione è limitata agli Stati Uniti, ad una parte del Sud-America, alla Francia e al Regno Unito.

L’IFA è riconosciuta come la più grande fiera tecnologia del continente europeo, nonché una delle più grandi realtà al mondo. Una partecipazione così centrale da parte di Roku, con un keynote dedicato, può essere quindi interpretata positivamente, a maggior ragione dopo avere letto l’annuncio dell’azienda che recita: “Il pioniere dello streaming Roku salirà sul palco di Berlino […] La compagnia è la principale piattaforma streaming degli Stati Uniti e la crescita a livello internazionale è al centro degli interessi di Roku”.

Ovviamente ogni tipo di ipotesi è altamente speculativa ma le dichiarazioni di Roku e la presenza all’IFA potrebbero far pensare ad un futuro interessamento della società al mercato europeo.

“Riteniamo che tutta la TV, nel prossimo futuro, verrà trasmessa in streaming e l’industria si consoliderà attorno ad un numero preciso di sistemi operativi, come successo con il mercato PC e quello smartphone. Quasi tutti i produttori di TV concederanno una licenza ad un sistema operativo come il nostro” ha dichiarato Anthony Wood.

Per il momento il principale partner di Roku resta TCL che domina sul mercato americano grazie anche alle offerte eccezionali sulle Roku TV (che offrono pannelli 4K a poche centinaia di dollari). Il mercato europeo è dominato da Android TV, seguito dal Tizen di Samsung e da webOS di LG. Anche Apple sta avanzando in questo settore.

Everyeye.it seguirà l’IFA 2019 dal vivo. Nel frattempo non resta che speculare sulle notizie che abbiamo. Chissà che alcune non si rivelino fondate.