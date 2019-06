La piattaforma per lo streaming di WarnerMedia potrebbe costare 16/17$ al mese

La beta della nuova piattaforma di video-streaming di WarnerMedia arriverà in beta più avanti nel 2019, ora un report del WSJ rivela che il prezzo del servizio potrebbe essere significativamente superiore a quello richiesto dai concorrenti Netflix, Disney e Amazon.

Il pacchetto, che include le serie TV e i film, dovrebbe costare trai 16 e i 17 dollari. Una strategia di prezzo che sembra piuttosto insolita, ma questa è l'indiscrezione che ha riportato in queste ora il Wall Street Journal, a quanto pare basandosi su fonti autorevoli.

Non un prezzo estremamente aggressivo, contando che Netflix in America offre il suo servizio a circa 12$, Disney+ invece al suo esordio costerà appena 6,99$, mentre Prime Video è incluso in un abbonamento che offre molti altri servizi, e che comunque costa complessivamente 10$.

Oltre al palinsesto di HBO —che già oggi ha una sua piattaforma, HBO Now, che costa 14.99$ al mese—, il servizio di WarnerMedia offrirà parte del catalogo di Cinemax, oltre che una serie di contenuti che saranno prodotti in esclusiva per il nuovo servizio.

Nel 2020, si legge sempre nel report, potrebbe arrivare una versione entry-level del servizio, meno costosa, ma con la presenza di annunci pubblicitari. In passato si era parlato di tre possibili fasce di prezzo.