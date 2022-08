Piatto, curvo oppure OLED? Il nuovo monitor Corsair flessibile fa tutto!

Corsair è ormai sempre più una certezza quando guardiamo all'innovazione: oltre a essere in prima linea con il suo a lungo anticipato e velocissimo SSD Corsair M.2 PCIe Gen5 , nelle ultime ore il brand si è scatenato anche al Gamescom 2022.x

In quel di Colonia, Corsair ha proposto qualcosa che ha davvero del clamoroso: un monitor curvo da gaming basato su tecnologia OLED.

Avete capito bene, quello che vedrete in calce è il monitor Corsair Xeneon Flex OLED, un maestoso pannello da 45 pollici con rapporto 21:9 ultrawide, sviluppato in collaborazione con LG Display, una garanzia nel settore.

Insomma, sembra proprio che il 2022 sia finalmente l'anno della consacrazione definitiva degli OLED al servizio dei giocatori di tutto il mondo, curiosamente proprio dopo avervi raccontato la nostra esperienza in merito nella recensione di LG C2 da 42 pollici, un gioiello per l'Home Entertainment prestato a un utilizzo decisamente meno convenzionale.

Sotto la scocca prenderà posto un pannello flessibile con matrice WOLED, come da tradizione con subpixel bianco per garantire una maggiore luminosità, che nel caso specifico arriva fino a 1000 nit.

La risoluzione è 3440x1440, mentre la frequenza di aggiornamento arriva fino a 240 Hz, per timing pari a 0,03 ms di risposta GtG e 0,01 ms per pixel acceso/spento.

Ovviamente, con lo Xeneon Flex OLED si troverà pieno supporto a FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC.

La caratteristica più interessante, però, è tutta esterna. Infatti, sfruttando il pannello flessibile, è possibile decidere di curvarlo fino a 800R oppure fisicamente di farlo tornare piatto tramite una cerniera e due maniglie laterali. Se anche voi stentate a crederci, comunque, in apertura trovate il pazzo video di presentazione.

Dennis Jackson, Senior Director Marketing di Corsair ha affermato che "ci siamo messi alla prova per creare un display rivoluzionario che offrisse un'esperienza incredibile e personalizzabile e penso che abbiamo raggiunto questo obiettivo e ci siamo spinti anche oltre", ma non sono mancate parole al miele anche per il partner strategico sudcoreano: "con l'aiuto di LG Display, XENEON OLED FLEX è l'inizio di una nuova classe di monitor da gioco, con prestazioni e flessibilità (letteralmente!) per superare le esigenze anche dei giocatori più esigenti".

La disponibilità sarà annunciata nel corso del 2022. Per saperne di più, ecco la landing page ufficiale di Corsair.